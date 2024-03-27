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ГТЛК завершила размещение двух выпусков облигаций в пользу Минфина

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) полностью разместило выпуски облигаций серий 005Р-28 объемом 815,5 млн руб. и 005Р-29 на 411,4 млн руб. в пользу Минфина, сообщил эмитент.

Срок обращения выпуска 005Р-28 – 18,5 лет, серии 005Р-29 – около 18 лет, оба с амортизационной системой погашения.

В настоящее время в обращении находятся 29 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 194,12 млрд руб., 29 выпусков классических бондов на 103,9 млрд руб. и два биржевых выпуска на $167 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.

ГТЛК Государственная транспортная лизинговая компания Минфин
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