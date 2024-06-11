ГТЛК разместила облигации на 200 млн юаней

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - АО "ГТЛК" завершило размещение 2-летних облигаций серии 002P-05 объемом 200 млн юаней, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Ставка квартальных купонов установлена в размере 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,51% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк.

Расчеты при первичном размещении будут проходить в юанях, при выплате купонов и погашении займа по решению эмитента или запросу инвесторов - в юанях с возможностью выплат в безналичном порядке в рублях.

АКРА присвоило выпуску рейтинг AА-(RU).

"Мы видим по результатам консультаций с рынком большой интерес со стороны инвесторов на сохранение позиций в валютном риске ГТЛК (ОКПО: 57992197). Реагируя на этот запрос, а также руководствуясь потребностями компании в валютном фондировании, было принято решение о размещении дебютного юаневого выпуска. Привлеченные средства будем инвестировать в проекты международного бизнеса в дружественных странах. Параллельно ГТЛК прорабатывает вопрос о возможности и целесообразности размещения в ближайшей перспективе выпуска, привязанного к долларам США", - отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников, его слова приводятся в пресс-релизе эмитента.

В настоящее время в обращении также находятся 28 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 203,7 млрд рублей, 38 выпусков классических облигаций на 137,7 млрд рублей и два выпуска биржевых бондов на $159,4 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.