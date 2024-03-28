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АСВ в 2023 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 29,5 млрд руб.

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2023 году получило чистый убыток по РСБУ в сумме 29,5 млрд рублей против чистой прибыли в 250 млн рублей годом ранее, свидетельствует отчетность госкорпорации.

"Убыток агентства по итогам 2023 года образовался в связи с созданием резервов под активы, приобретенные в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства банков", - говорится в отчете.

Расходы АСВ на резервы по сомнительным долгам в прошлом году выросли до 44,9 млрд рублей с 530,2 млн рублей в 2022 году.

Госкорпорация была создана в январе 2004 года на основании федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

АСВ Агентство по страхованию вкладов
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