РФ может отменить международный роуминг с Арменией, Казахстаном и Киргизией в 2025 г.

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году намерена отменить международный входящий роуминг со странами-участницами ЕАЭС, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой приложение к запросу Евразийской экономической комиссии, которое было направлено крупным мобильным операторам в ЕАЭС и Минэкономразвития РФ.

Сейчас международный роуминг в ЕАЭС отменен между Россией и Белоруссией, работа над этим велась с 2017 по 2022 годы. Теперь речь идет об отмене международного входящего роуминга с другими союзными государствами - Арменией, Киргизией и Казахстаном.

Согласно дорожной карте, на которую ссылается издание, операторам связи изначально необходимо будет проанализировать и начать работу по пресечению мошенничества на своих сетях.

До конца 2024 года должны быть разработаны "правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов", а в начале 2025 года - необходимо снизить ставки международного интерконнекта (система межоператорских взаиморасчетов за услуги по пропуску голосового трафика). О том, насколько будут снижены ставки, газета не уточняет.

Представитель ПАО "МТС" заявил изданию, что готовы рассматривать возможность введения комфортных тарифов для абонентов на территории ЕАЭС.

При этом компания не исключает возможное некоторое выпадение доходов у всех мобильных операторов, если международный роуминг будет отменен.

В "Мегафоне", в свою очередь, считают, что возможное снижение тарифов не приведет к значимому сокращению доходов отрасли.

Tele2 и "Вымпелком" не стали комментировать эту информацию.