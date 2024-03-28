"Синара" не планирует выход на IPO, но изучает такую возможность

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - АО "Группа "Синара" присматривается к возможности выхода на IPO, но пока не планирует выходить на биржу, сообщил руководитель корпоративных финансов Владимир Потатуев, выступая на онлайн-семинаре "Размещение нового выпуска облигаций АО "Синара - Транспортные машины" (СТМ).

"Устойчивых планов (по выходу на IPO - ИФ), наверное, нет. Мы время от времени оцениваем эту возможность, но на сегодняшний день планов по выходу не сформировали", - сказал он.

Сейчас СТМ планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001P-04 объемом не менее 5 млрд рублей. Он пройдет 2 апреля.

Купоны по выпуску будут фиксированными и ежемесячными. Ориентир доходности - премия не выше 350 б.п. к ОФЗ на сроке 2 года. По займу предусмотрена оферта через 2 года.

Организатором и агентом по размещению выступит инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 5 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

АКРА 14 марта присвоило 5-летним облигациям СТМ серии 001P-04 объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еА(RU).

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 30 млрд рублей. Один из выпусков на 10 млрд рублей предстоит погасить 24 мая 2024 года.

АО "СТМ" - машиностроительный холдинг, специализирующийся на производстве и обслуживании широкой номенклатуры железнодорожной техники: электропоездов, грузовых электровозов, тепловозов различных модификаций, промышленных дизелей и дизель-генераторов, путевой техники, а также узлов и компонентов железнодорожной техники. Компания входит в группу "Синара", которая объединяет предприятия, специализирующиеся, помимо машиностроительного направления, на строительстве жилья, оказании финансово-банковских услуг, агробизнесе, энергобизнесе и индустрии туризма и отдыха.