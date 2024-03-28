Рубль в четверг немного снизился к основным валютам

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Доллар немного ускорил темпы роста, евро перешел к повышению после активного падения в первой половине сессии на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль немного подешевел к бивалютной корзине на закрытии позиций после завершения налоговых выплат марта.

Курс доллара составил 92,5 руб. в 19:00, что на 19,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,99 руб., подорожав на 9,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,89 копейки, до 95,87 руб. Курс китайского юаня вырос на 5,2 копейки - до 12,71 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел к основным мировым валютам по итогам торгов в четверг после заметного роста, наблюдавшегося в утренние часы. Сегодня компании-экспортеры перечисляли в бюджет единый налоговый платеж, в сумму которого вошли НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и квартальный НДД. Общий объем налоговых выплат, по оценке аналитиков, мог составить 2 трлн рублей.

"Рубль поначалу пытался укрепляться, но после открытия основных торгов резко сдал позиции. В середине сессии произошло восстановление, российская валюта выходила в небольшой плюс, но удержаться на положительной территории не сумела и вскоре обновила дневной минимум. Фактор налогового периода заканчивает свое воздействие на рубль - сегодня пик фискальных платежей экспортеров. Но исчезновение с их стороны дополнительного предложения инвалюты может компенсироваться за счет существенного повышения в последние месяцы цен на ключевые товары российского экспорта. Это должно увеличить приток в страну экспортной выручки, большая доля которой обязательна к продаже на внутреннем рынке. Дополнительную поддержку рублю продолжат оказывать достаточно жесткие денежно-кредитные условия, которые сохраняет Банк России. Они уменьшают избыточный спрос на импорт, а, следовательно, и на валюту. Кроме того, импорт также испытывает давление со стороны санкций и в целом неблагоприятных геополитических условий. Правда, эти факторы негативно влияют и на объем экспорта как в ценовом плане, так и в количественном выражении", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта остается стабильной, продолжает консолидироваться в диапазоне 90-93 возле его верхней границы. Национальную валюту удерживает в этом коридоре жесткая монетарная политика ЦБ, а также нетто-приток иностранной валюты на внутренний валютный рынок на фоне относительно дорогой нефти. Локально против рубля сегодня играет укрепление американкой валюты. Индекс доллара USDX прибавляет около 0,1%, находясь в восходящем тренде из-за сохранения повышенной базовой процентной ставки в США.", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Участники рынков постепенно сокращают торговую активность, так как в пятницу, 29 марта, биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии, закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница).

В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы Крис Уоллер полагает, что высокие показатели инфляции и значительный рост числа рабочих мест в начале 2024 года подтверждают его мнение о том, что "не стоит спешить" со снижением процентных ставок в США, сообщает MarketWatch.

Последние экономические данные "подсказывают мне, что разумно удерживать ставку на нынешнем "ограничительном" уровне, возможно, дольше, чем считалось ранее, чтобы помочь удерживать инфляцию на устойчивой траектории в направлении к 2%", сказал он, выступая на заседании Экономического клуба Нью-Йорка в среду вечером.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, рынок сейчас оценивает вероятность ее снижения по итогам заседания Федрезерва в июне примерно в 60%. Неделей ранее этот шанс составлял около 70%, отмечает Trading Economics.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне стремительно замедляются, и момент для снижения процентных ставок становится все ближе, в свою очередь заявил член управляющего совета Европейского центрального банка и глава ЦБ Италии Фабио Панетта.

"Ограничительная денежно-кредитная политика ЕЦБ давит на спрос и содействует снижению инфляции наряду с падением цен на энергоносители, - отметил он в ходе выступления в Риме. - Риски для ценовой стабильности ослабли, и вскоре наступят условия для смягчения ДКП".

Рынок в целом ожидает, что ЕЦБ начнет снижать ставки в июне.

Цены на нефть повышаются в четверг и завершают существенным ростом первый квартал.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени повысилась на 1,42%, до $87,3 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,51%, до $82,58 за баррель. С начала года котировки подскочили примерно на 14%.

Торги обеими марками в пятницу проводиться не будут в связи со Страстной пятницей, поэтому для нефти первый квартал фактически заканчивается в четверг. С начала квартала Brent подорожала на 11,8%, WTI - на 13,5%.

Как сообщило министерство энергетики США в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 1,275 млн баррелей. Между тем днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил о гораздо более значительном росте запасов за минувшую неделю - на 9,4 млн баррелей.

Поддержку ценам на нефть в четверг оказали статданные. По окончательным данным министерства торговли США, экономика страны в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 марта на 32,91 копейки, до 92,2628 руб., и уменьшил курс евро на 56,47 копейки, до 99,7057 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг уменьшился на 28,3 копейки по отношению к среде и составил 92,248 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 14,59 копейки, уменьшившись до 92,2835 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 699,571 млн, из которых $328,101 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 371,47 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 76,83 копейки, до 99,4871 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 26,55 копейки, до 99,7531 руб. Объем торгов евро составил EUR627,448 млн, из которых EUR166,736 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR460,712 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в четверг смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 марта снизилась на 25 базисных пунктов - до 15,25% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц опустилась в четверг на 1 базисный пункт, до 15,68% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 15,94% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно среды на 2 базисных пункта, до 15,47% годовых.