На старте торгов индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,3%

Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В пятницу торги на российском рынке акций открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне выросших накануне сырьевых товаров (котировки Brent поднмлась к $87,5 за баррель, подорожали металлы), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,04-0,3% на фоне укрепления рубля. Лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,04% до 3314,19 пункта, индекс РТС вырос на 0,3% до 1131,67 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 1,4%.

Доллар подешевел на 28 копеек до 92,22 рубля.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,4%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Роснефти" (+0,6%), "МТС" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "Газпром нефти" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,7%), "НЛМК" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги "Газпрома" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "ТКС Холдинг" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "ММК" (-0,1%).

Цена размещения в рамках IPO лизинговой компании "Европлан" составила 875 рублей за акцию, говорится в сообщении эмитента. Это соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона - 835-875 рублей за акцию. Торги бумагами компании начнутся на Мосбирже в пятницу.

Предложение в рамках размещения "Европлана" состояло из 15 млн акций, принадлежащих единственному владельцу компании - инвестиционному холдингу SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции", контролируется Саидом Гуцериевым), что соответствует 13,1 млрд рублей по цене IPO. Из них 1,5 млрд рублей предназначены для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала.

В результате IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 12,5% от акционерного капитала компании. Доля институциональных инвесторов составила около 43% от объема размещения, физлиц - порядка 57%.

Как отмечают аналитики "Цифра брокер", в пятницу в ряде европейских и азиатских стран, а также в США, выходной день по случаю Страстной пятницы, в связи с чем макроэкономический календарь не насыщен событиями, однако выйдет февральский индекс расходов PCE на личное потребление в США (ключевой показатель инфляции для ФРС США). В связи с этим активность на российском рынке акций может быть снижена.

В пятницу на "Московской бирже" начинаются торги акциями "Европлана" после IPO. Ранее в СМИ сообщали о переподписке книги заявок в четыре раза, поэтому размещение прошло по верхней границе объявленного ценового диапазона (875 рублей за акцию). Акции "Аэрофлота" в предыдущие два дня выросли на 6%, вероятно на фоне ранее опубликованных данных о росте тарифов на перелеты в экономклассе в январе на 34-42% в годовом выражении, отмечают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в пятницу индекс МосБиржи проведет день вблизи достигнутых уровней, немного выше отметки 3300 пунктов. Учитывая последний торговый день перед выходными, яркой динамики ждать не стоит, спрос инвесторов будет фокусироваться в от‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌дельных бумагах.

"По-прежнему позитивно смотрим на акции Сбербанка, именно они должны стать локомотивом роста для всего рынка в ближайшее время", - считает аналитик.

Спрос на акции Сбербанка начинает расти по мере приближение рекомендации наблюдательного совета по дивидендам. Расписки Ozon несколько дней подряд обновляли годовые максимумы, поэтому вполне вероятна коррекция в бумагах в ближайшее время, так как они уже выглядят перегретыми. После невнятной динамики в течение последних двух недель вернулись к росту акции "Группы ЛСР". Не исключены попытки бумаг вернуться выше 1000 руб. на фоне приближающихся дивидендов, которые станут рекордными для компании, отмечает Головинов.

В США в четверг индексы акций изменились на 0,1-0,2% на фоне статданных и корпоративных новостей.

ВВП США в IV квартале 2023 года увеличился на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что устойчивость инфляции и высокие темпы роста занятости в США говорят в пользу мнения, что американскому ЦБ не стоит спешить со снижением базовой процентной ставки.

В Азии в пятницу на работающих рынках преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, китайский Shanghai Composite - на 1%).

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с праздником (Страстная пятница), по этой же причине в пятницу не будут работать биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также США.

Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 4,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило Министерство экономики страны. Темпы роста ускорились по сравнению с январскими 2,1% и превзошли консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, на уровне 3%. Повышение розничных продаж в Японии отмечено по итогам 24-го месяца подряд.

Объем промпроизводства в Японии в феврале сократился на 0,1% относительно января, тогда как эксперты ожидали роста на 1,4%. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до максимальных с сентября 2023 года 2,6% по сравнению с 2,4% в январе. Эксперты не ожидали ее изменения.

Розничные продажи в Южной Корее в феврале снизились на 3,1% относительно января, когда они выросли на 1%, говорится в опубликованном в пятницу отчете статистического ведомства страны. Объем промпроизводства увеличился на 3,1% в помесячном и на 4,8% в годовом выражении.

На нефтяном рынке цены завершили первый квартал уверенным ростом. В пятницу торги обеими марками не проводятся, так как биржи ICE Futures и NYMEX закрыты в связи со Страстной пятницей. Майские фьючерсы на Brent в четверг выросли на 1,6% до $87,48 за баррель, майские фьючерсы на WTI подорожали на 2,2% до $83,17 за баррель.

В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%. В первом квартале цены выросли на 13,6% и 16,1%, по данным Dow Jones Market.