ЦБ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж еще на полгода

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на перевод валюты за рубеж, они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2024 года включительно, говорится в сообщении регулятора.

Граждане России и физлица - нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте.

Лимиты на перечисления через системы денежных переводов сохранены в размере не более $10 тыс. в месяц (или эквивалент в другой иностранной валюте).

Физлица - нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере зар‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌аботной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц - нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.