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ЦБ РФ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 31 марта 2025 года

ЦБ РФ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 31 марта 2025 года
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк России продлил ограничения на перевод валюты за рубеж еще на полгода, до 31 марта 2025 года включительно, говорится в сообщении ЦБ.

Граждане России и физлица - нерезиденты из дружественных стран в течение месяца могут перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте.

Лимиты на перечисление средств через системы денежных переводов тоже сохранены: за месяц можно перевести не более $10 тыс. или эквивалент в другой валюте.

Работающие в России физлица - нерезиденты (из дружественных и недружественных стран) могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы.

ЦБ также сохранил запрет на перевод валюты за границу для не работающих в России физлиц - нерезидентов из недружественных стран и для юрлиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, отмечает ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
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