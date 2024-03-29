"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" запустило проект по сборке автомобилей Lada в Азербайджане, планирует собрать там 1,5 тыс. машин в 2024 году, сообщила пресс-служба компании.

В сообщении автопроизводителя говорится, что на одной из производственных площадок в Азербайджане организованы зона приема машинокомплектов, сборочный цех и стоянка хранения готовых автомобилей. Персонал, специально нанятый в рамках проекта, прошел необходимое обучение у специалистов из Тольятти.

Как отметил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов, производственная площадка Lada в Азербайджане уже в этом году может ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌выпустить до 1,5 тыс. автомобилей.

"Мы начинаем с Granta и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством Niva - Legend и Travel, тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества, а также семейством Vesta. Годовой объем производства в перспективе нескольких лет может составить до 4-5 тысяч автомобилей", - цитирует Соколова пресс-служба "АвтоВАЗа".

Открытие локального производства в Азербайджане поможет Lada вернуть долю рынка в этой стране до докризисного уровня и нарастить присутствие бренда, добавил глава автопроизводителя.