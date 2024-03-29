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ПАО "НЛМК" заплатило windfall tax в размере 5,7 млрд рублей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" в 2023 году заплатило налог на сверхприбыль в размере 5,68 млрд рублей, говорится в отчетности компании по РСБУ за 2023 год.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Однако сумму налога можно было снизить в два раза - до ставки 5%, если перечислить обеспечительны‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌й платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

29 марта была опубликована годовая неконсолидированная отчетность НЛМК, которая включает результаты липецкой производственной площадки, но не учитывает показатели зарубежных активов. Чистая прибыль компании составила в 2023 году 221,5 млрд рублей (+15,5% к 2022 году).

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Конечным бенефициаром компании (79,3%), согласно данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.

Владимир Лисин НЛМК
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