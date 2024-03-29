ЦБ РФ выявил нарушения при привлечении МФО средств физлиц путем выпуска ЦФА

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Банк России выявил случаи нарушения законодательства при привлечении микрофинансовыми организациями (МФО) средств физических лиц путем выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится в информационном письме ЦБ.

Закон о микрофинансовой деятельности (151-ФЗ), как и закон о ЦФА (259-ФЗ) не содержат прямого запрета для МФО выпускать ЦФА. "Вместе с тем наличие у МФО права на совершение сделок с ЦФА (в том числе на выпуск ЦФА) не исключает необходимость соблюдения МФО ограничений, установленных Федеральным законом № 151-ФЗ", - сказано в письме.

Согласно 151-ФЗ, микрофинансовые компании не могут привлекать средства физлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), за исключением некоторых случаев, например, если привлекаются средства учредителей МФО. Также разрешается привлечение средств в рамках заключенного одним кредитором с МФО договора займа на 1,5 млн руб. и более (в течение всего срока действия указанного договора).

"Данные исключения распространяются также на случаи привлечения денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпри‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​нимателей, путем выпуска ЦФА", - говорится в письме ЦБ.

Микрокредитные компании (МКК) также не вправе привлекать денежные средства физлиц и ИП, если они не являются учредителями (участниками, акционерами) МКК. Однако этот запрет распространяется и на привлечение средств физлиц путем выпуска ЦФА, отмечает ЦБ.

МФК "Кармани" в конце прошлого года разместило выпуск ЦФА на платформе "Токеон" (принадлежит "дочке" Промсвязьбанка). Количество выпущенных ЦФА - 40 шт., стоимость одного - 1 млн руб. Дата погашения - 27 марта 2024 года, эффективная ставка доходности составила от 17,9% до 18%.

МФК работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. Головной офис находится в Москве, в основном МФК привлекает клиентов через онлайн-сервисы и сеть партнерских офисов. МФК "КарМани" является 100%-м дочерним обществом "Смарттехгрупп" (СТГ). Торги акциями СТГ стартовали на МосБирже 3 июля.