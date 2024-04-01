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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

Brent подорожала до $87,25 за баррель

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают повышаться после уверенного роста по итогам первого квартала. Участники рынка ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее на этой неделе.

К 8:05 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,25 (на 0,3%), до $87,25 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,28 (на 0,3%) - до $83,44 за баррель.

NYMEX и ICE Futures были закрыты 29 марта в связи со Страстной пятницей.

В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%, при этом подъем был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. В первом квартале цены выросли соответственно на 13,6% и 16,1%, по данным Dow Jones Market.

Brent WTI ОПЕК
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