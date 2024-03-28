Нефть Brent подорожала до $85,76 за баррель

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Нефть дорожает в четверг после двух дней снижения котировок, чему способствовали данные о запасах топлива в США, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть в среду немного снизились, но учитывая "короткую" праздничную неделю и приближающееся завершение первого квартала, "небольшая слабость" рынка неудивительна, полагает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир, которого цитирует MarketWatch.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 по Москве составляли $85,76 за баррель, что на $0,35 (на 0,4%) выше уровня на закрытие рынка днем ранее. В среду эти контракты подешевели на $0,22 (на 0,3%) – до $85,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром поднялась на $0,42 (на 0,5%) до $81,77 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,27 (на 0,3%) и составила $81,35 за баррель.

NYMEX и ICE Futures будут закрыты 29 марта в связи со Страстной пятницей.

Как сообщило министерство энергетики США в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 1,275 млн баррелей.

Тем не менее, эта информация оказала позитивное влияние на рынок, поскольку во вторник Американский институт нефти (API) опубликовал данные, согласно которым запасы за минувшую неделю выросли гораздо более значительно – на 9,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Кроме того, нефтяной рынок продолжает следить за геополитической ситуацией и ждет новостей от ОПЕК+.

Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи, поскольку в ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства, полагают эксперты.