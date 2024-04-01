Trump Media в 2023 г. зафиксировала чистый убыток в $58 млн при выручке в $4 млн

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Trump Media & Technology Group Corp., материнская компания соцсети Дональда Трампа Truth Social, зафиксировала чистый убыток в размере $58,2 млн в 2023 году при выручке всего в $4,13 млн, говорится в сообщении компании.

Годом ранее она зафиксировала чистый убыток в $50,5 млн и выручку в $1,47 млн.

Убыток Trump Media без учета процентных платежей по долгу в 2023 году составил $16 млн против $23,2 млн в 2022 году. Выручка компании получена исключительно за счет рекламных доходов в соцсети Truth Social, говорится в сообщении.

На прошлой неделе было объявлено о завершении слияния Trump Media со SPAC (Digital World Acquisition Corp.), после чего акции объединенной компании начали торговаться под новым тикером - DJT. Стоимость бумаг новой компании по итогам дебютных торгов в понедельник выросла на 35%.

Стоимость бумаг новой компании по итогам дебютных торгов в прошлый понедельник выросла на 35%, а за следующие три дня - еще на 24%.

По данным FactSet, ее капитализация составляет порядка $7,7 млрд, отмечает Market Watch.

В понедельник бумаги Trump Media теряют в цене 22%.