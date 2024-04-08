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Мосбиржа 8 апреля возобновит торги акциями "Норникеля" после дробления

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа 8 апреля 2024 года возобновит торги акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" во всех режимах после состоявшегося дробления ценных бумаг компании с коэффициентом 100.

Согласно сообщению биржи, величина шага цены для обыкновенных акций ПАО "ГМК "Норильский никель" с 8 апреля в режимах торгов Секции фондового рынка с расчетами в рублях составит 0,02 рубля; размер стандартного лота - 10 акций.

Как сообщалось ранее, "Норникель" 4 апреля завершил дробление акций с коэффициентом 100. Конвертация ценных бумаг была проведена по данным записей на счетах, открытых регистратором, который ведет реестр владельцев акций "Норникеля", на день конвертации.

В результате конвертации одна акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью 1 копейка каждая. Количество обыкновенных акций после дробления - 15 млрд 286 млн 339 тыс. 700 штук.

"Менеджмент инициировал сплит для повышения инвестиционной привлекательности компании, и это серьезный шаг навстречу розничному инвестору. Дробление акций позволит сделать их более ликвидными и доступными широкому кругу лиц. Надеемся, что этот шаг будет способствовать дальнейшему развитию как акционерной базы "Норникеля", так и российского фондового рынка в целом", - заявил президент "Норникеля" Владимир Потанин, слова которого приведены в пресс-релизе компании.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет 36,6% акций "Норникеля". En+ Group контролирует 26,4%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.

Мосбиржа Норильский никель
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