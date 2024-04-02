Акционеры S7 распределили 50,5 млрд рублей дивидендов в 2022-23 гг.

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7) в 2022-2023 годах одобрили выплату в общей сложности 50,5 млрд руб. дивидендов. Об этом говорится в материалах бухгалтерской отчетности компании.

После получения 5,2 млрд руб. чистого убытка в "коронавирусном" 2020 году S7 три года подряд была прибыльной. За 2021-2023 годы авиакомпания получила в общей сложности 67,1 млрд руб. чистой прибыли: в 2021 году – 12 млрд руб., в 2022 году – более 34,2 млрд руб., в 2023 году, как следует из последней опубликованной отчетности – около 21 млрд руб. (-39% г/г).

Компания в 2020 году не осуществляла дивидендных выплат, но уже в 2021 году вернулась к этой практике, распределив более 3,4 млрд руб. В 2022 году было выплачено еще свыше 16,4 млрд руб. В прошлом году было выплачено более 34 млрд руб. дивидендов.

Бенефициарами АО "Авиакомпания "Сибирь" на конец 2023 года, согласно отчетности, оставались основатель S7 Владислав Филев (49,93%) и его дочери – Татьяна (25,03%) и Мария (25,03%).

Выручка S7 за прошлый год выросла на 23% до 186,5 млрд руб. В том числе оборот от оказания услуг на внутренних воздушных линиях составил 148,6 млрд руб. (+20,7%), на международных – 31 млрд руб. (+64,2%), выручка от грузоперевозок – 6 млрд руб. (+5,3%). Общая себестоимость продаж перевозчика увеличилась на 12,6% до 150,7 млрд руб.

Показатель прочих доходов за 2023 год вырос на 40% до 65 млрд руб. Основной вклад в его рост внесло списание кредиторской задолженности на 27,2 млрд руб., а также получение 13,6 млрд руб. доходов от сделок на финансовых рынках. Объем полученных субсидий при этом сократился примерно в 4 раза до 5,6 млрд руб.

Прочие расходы авиакомпании за отчетный год взлетели в 4,8 раза до 62,3 млрд руб., что в основном было обусловлено признанием курсовых разниц.

Объем денежных средств и их эквивалентов на конец года составлял 60,3 млрд руб. (на конец 2022 года – 25,6 млрд руб.).

Долгосрочные заемные средства были на уровне 15 млрд руб. (-44,1%). Краткосрочные обязательства были на отметке 51,2 млрд руб. (+19,1%): бОльшую часть этой суммы составляла кредиторская задолженность, которая к концу 2023 года выросла до 28,7 млрд руб. с 24 млрд руб. на конец 2022-го.

S7 – крупнейшая в РФ частная авиационная группа, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.