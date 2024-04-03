Группа "Ладога" в 2023 году увеличила продажи алкоголя в 1,5 раза

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - "Группа Ладога", крупный российский производитель и дистрибьютор алкогольных напитков, в 2023 году увеличила продажи этой продукции на 46% по сравнению с показателем 2022 года, до 5,2 млн дал, сообщила пресс-служба группы.

В денежном выражении продажи превысили 36 млрд рублей.

Основная часть продаж приходится на собственные бренды "Ладоги", их по итогам года компания реализовала в объеме 4 млн дал (рост на 52%). Как отмечает компания, рост продаж обусловлен "выбором стратегии продуктового суверенитета и технологической независимости".

При этом продажи импортной продукции составили рекордные для компании 1 млн дал (рост на 25%).

Кроме того, собственная розничная торговая сеть компании Ladoga Wine в прошлом году увеличила общий объем продаж на 26%. К концу 2023 года число магазинов достигло 70.

Чистая прибыль группы по итогам года увеличилась в 1,3 раза. EBITDA в 2023 году выросла в 1,5 раза до 3,05 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю составила 10,6%.

"Ладога" – крупная российская компания, занимающаяся производством и торговлей алкогольной продукцией, основана в 1995 году. Согласно сайту компании, группа располагает собственным ликероводочным заводом в Петербурге. В ее составе АО "Ладога Дистрибьюшен", ООО "Группа Ладога" и другие компании.