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Группа "Ладога" в 2024 году увеличила производство алкоголя на 63%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "Группа Ладога", крупный российский производитель и дистрибьютор алкогольных напитков, в 2024 году увеличила производство на 63% в годовом исчислении, до 6,6 млн дал, сообщила пресс-служба группы.

В частности, объемы производства водки выросли на 58,6%, виски - на 89%, рома - в 3,4 раза, ликера - на 22,2%.

Продажи алкогольной продукции увеличились на 26%, превысив 7,1 млн дал. Основная часть продаж приходится на собственные бренды "Ладоги", их по итогам года компания реализовала в объеме 5,8 млн дал (рост на 45%).

Годовая выручка компании составила 51,5 млрд рублей (рост на 41%).

"Ладога" - крупная российская компания, занимающаяся производством и торговлей алкогольной продукцией, основана в 1995 году. Согласно сайту компании, группа располагает собственным ликероводочным заводом в Петербурге. В ее составе АО "Ладога Дистрибьюшен", ООО "Группа Ладога" и другие компании.

Петербург Ладога Группа Ладога
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