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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Рынок акций РФ в среду вырос к 3400п по индексу МосБиржи

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду сохранил оптимистичный настрой вместе с растущей нефтью (Brent превысила $89,5 за баррель), а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 3400 пунктов (максимум с февраля 2022 года), при этом лидерами роста выступили бумаги "Русала" (+6,9%), "Аэрофлота" (+4,7%) и ВТБ (+2,6%), а бумаги Сбербанка (+1,9%) обновили максимум с января 2022 года на дивидендных ожиданиях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3395,59 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1157,39 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 6,9%.

Доллар к 18:50 просел до 92,41 рубля (-0,17 рубля).

Московская биржа
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