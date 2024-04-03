Росстат отметил сокращение объема платных телеком-услуг в феврале на 5,4% к январю

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Объем платных телекоммуникационных услуг населению в феврале 2024 года сократился на 5,4% по отношению к январю, говорится в докладе Росстата. При этом к февралю 2023 года динамика была положительной - рост составил 2,9%.

В денежном выражении в феврале объем платных телеком-услуг населению составил 136,1 млрд рублей.

Объем платных услуг почтовой связи, а также курьерских услуг в феврале текущего года вырос на 10,9% к февралю 2023 года и на 4,4% к январю 2024 года. В денежном выражении показатель составил 8,3 млрд рублей.

В частности, объем платных услуг курьерской доставки составил 3,5 млрд рублей в денежном выражении. К февралю 2023 года он вырос на 26,5%, к январю 2024 года - на 5,8%.

Объем платных электронных услуг и сервисов в области ИКТ (включают платные подписки на онлайн-кинотеатры и игровые сервисы, пользование услугами облачных хранилищ) вырос на 70,6% к февралю 2023 года, но сократился на 1,2% к январю 2024 года. В денежном выражении объем этой категории платных услуг составил 28,7 млрд рублей.