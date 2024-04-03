Минэкономразвития оценило рост ВВП в феврале в 7,7%

Рост экономики за январь-февраль оценен в 6%

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В феврале 2024 года рост ВВП России , по оценке Минэкономразвития, составил 7,7% в годовом сравнении после повышения на 4,6% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-февраль 2024 года министерство оценило рост ВВП в 6%.

Ускорение годовой динамики ВВП в феврале отчасти объясняется лишним високосным днем в феврале 2024 года.

С исключением сезонного фактора, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП в феврале составил 0,2% по сравнению с январем.

"По оценке Минэкономразвития, в феврале 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 7,7% после 4,6% г/г в январе. С исключением сезонного фактора темп роста ВВП в феврале составил 0,2% м/м SA. К уровню аналогичного месяца 2022 года ВВП увеличился на 4,7% (в январе на 2,0%)", - говорится в обзоре.

Рост промышленного производства в феврале 2024 года ускорился до 8,5% г/г с 4,6% в январе. "С учетом сезонности производство выросло на 1,3%. К уровню двухлетней давности ускорение до 6,3% после 1,6% месяцем ранее", - отмечают в министерстве.

"Потребительская активность демонстрирует уверенный рост всех компонентов", - говорится в докладе.

Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в феврале 2024 года вырос на 10,6% г/г в реальном выражении после повышения на 8,1% месяцем ранее (к уровню двухлетней давности рост на 4,7%). С исключением сезонности, по оценке министерства, рост на 0,4%.

Рост оборота розничной торговли в феврале ускорился до 12,3% г/г в реальном выражении после 9,1% г/г в январе (рост на 2,5% к уровню февраля 2022 года).

Платные услуги населению в феврале сохранили темп роста предыдущего месяца и составили 6,4% г/г (рост на 9,1% к уровню февраля 2022 года).

Оборот общественного питания продемонстрировал наибольшее ускорение темпов роста в феврале - до 8,9% г/г после роста на 2,1% месяцем ранее (к уровню двухлетней давности подъем на 17,6%).

ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 2,3% (прогноз от сентября 2023 года), ЦБ - на 1,0-2,0%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала марта) предполагает рост в 2024 году на 1,5%.