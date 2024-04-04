Поступление акцизов от табачной продукции в РФ выросло на 8,8% в 2023 году

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Объем акцизов, поступивших в бюджет РФ в 2023 году от отечественной табачной продукции, составил 724,8 млрд рублей, что на 8,8% больше, чем в 2022 году (665,9 млрд рублей), сообщается в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году.

"По сравнению с 2022 годом увеличение поступлений на 8,8% обусловлено ростом объемов реализации табачной продукции и налоговой ставки, включая дополнительную индексацию с 1 марта 2023 года", - говорится в документе.

Кроме того, поступление акцизов от импортной табачной продукции составило 27,8 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем в 2022 году (14,3 млрд рублей). Этот рост объясняется увеличением импорта сигар на 66%, сигарилл - более чем в 3 раза, сигарет - в два раза, а также ростом ставки акциза на 4-6%.

В документе также сообщается, что поступление акцизов на табачную продукцию составило 96,5% от суммы, установленной прогнозом поступлений (почти 751 млрд рублей). В то же время поступление от импортной продукции оказалось на 4,8% больше суммы, установленной прогнозом (26,5 млрд рублей).