Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Поступление акцизов от табачной продукции в РФ выросло на 8,8% в 2023 году

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Объем акцизов, поступивших в бюджет РФ в 2023 году от отечественной табачной продукции, составил 724,8 млрд рублей, что на 8,8% больше, чем в 2022 году (665,9 млрд рублей), сообщается в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году.

"По сравнению с 2022 годом увеличение поступлений на 8,8% обусловлено ростом объемов реализации табачной продукции и налоговой ставки, включая дополнительную индексацию с 1 марта 2023 года", - говорится в документе.

Кроме того, поступление акцизов от импортной табачной продукции составило 27,8 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем в 2022 году (14,3 млрд рублей). Этот рост объясняется увеличением импорта сигар на 66%, сигарилл - более чем в 3 раза, сигарет - в два раза, а также ростом ставки акциза на 4-6%.

В документе также сообщается, что поступление акцизов на табачную продукцию составило 96,5% от суммы, установленной прогнозом поступлений (почти 751 млрд рублей). В то же время поступление от импортной продукции оказалось на 4,8% больше суммы, установленной прогнозом (26,5 млрд рублей).

Счетная палата РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэкономразвития оценило рост ВВП в феврале в 7,7%

Минэкономразвития оценило рост ВВП в феврале в 7,7%

Курс рубля не изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Курс рубля не изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Росстат оценил инфляцию за неделю с 26 марта по 1 апреля в 0,1%

Акции Сбербанка обновили максимум с января 2022 года после заявления Мишустина

Акции Сбербанка обновили максимум с января 2022 года после заявления Мишустина

Мишустин назвал размер средней зарплаты в России - 73 тыс. руб.

Цены на золото вновь достигли рекорда

Цены на золото вновь достигли рекорда

В Киргизии прекратили обслуживание карт "Мир"

Министры комитета ОПЕК+ завершили заседание без рекомендаций по квотам

Министры комитета ОПЕК+ завершили заседание без рекомендаций по квотам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });