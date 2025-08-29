Правительство ввело правила определения минимальной цены на трубочный табак и сигариллы

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство установило порядок определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции, сообщается на сайте Минфина, подготовившего проект соответствующего постановления. Оно было подписано 27 августа 2025 года.

Это решение позволит сократить количество контрафактной табачной продукции, считают в министерстве.

С 1 марта 2026 года минимальная цена будет установлена для девяти видов продукции - трубочного табака, курительного тонкорезанного табака, нюхательного, жевательного табака, а также табака для кальяна. Кроме того, минимальная цена будет установлена для сигар, сигарилл, биди (тонкие сигареты из листьев необработанного табака с примесью трав) и кретек (сигареты с табаком и измельченной гвоздикой).

Минимальные цены определит Минсельхоз, который должен будет опубликовать их значения на своем сайте в срок до 1 февраля 2026 года. Ранее минимальные цены были установлены для никотиносодержащей продукции. Они начали действовать с 1 сентября 2024 года.

"Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции и сырья для их производства", утвержденных в мае 2025 года", - заявил Минфин.