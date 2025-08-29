Поиск

Правительство ввело правила определения минимальной цены на трубочный табак и сигариллы

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство установило порядок определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции, сообщается на сайте Минфина, подготовившего проект соответствующего постановления. Оно было подписано 27 августа 2025 года.

Это решение позволит сократить количество контрафактной табачной продукции, считают в министерстве.

С 1 марта 2026 года минимальная цена будет установлена для девяти видов продукции - трубочного табака, курительного тонкорезанного табака, нюхательного, жевательного табака, а также табака для кальяна. Кроме того, минимальная цена будет установлена для сигар, сигарилл, биди (тонкие сигареты из листьев необработанного табака с примесью трав) и кретек (сигареты с табаком и измельченной гвоздикой).

Минимальные цены определит Минсельхоз, который должен будет опубликовать их значения на своем сайте в срок до 1 февраля 2026 года. Ранее минимальные цены были установлены для никотиносодержащей продукции. Они начали действовать с 1 сентября 2024 года.

"Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции и сырья для их производства", утвержденных в мае 2025 года", - заявил Минфин.

Минфин Минсельхоз Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Введение маркировки звонков от юрлиц потребует значительных затрат от операторов

Что произошло за день: пятница, 29 августа

В администрации президента создается Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству

В России завершено создание госсистемы единого воинского учета

В России завершено создание госсистемы единого воинского учета
Бюджет РФ

Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы

Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы

В Думу внесен законопроект о переводе в целевые всех бюджетных мест в медвузах

Минтранс хочет обязать операторов систем бронирования авиабилетов хранить данные пассажиров

Из-за кризиса в отрасли остановлены 23 угольных предприятия

Из-за кризиса в отрасли остановлены 23 угольных предприятия

Экс-директор Театра сатиры Агаев арестован по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Военная операция на Украине

Белоусов заявил, что 97% раненых на СВО возвращаются в строй

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7056 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });