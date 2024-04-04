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"Дочка" Газпромбанка создала резерв под обесценение инвестиций в цифрового оператора tax free

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - "ЭТП ГПБ Консалтинг" (дочерняя компания Газпромбанка, ГПБ) создала резерв на 1,914 млрд рублей под обесценение инвестиций в капитал ООО "Системы автоматического возмещения" (САВ), говорится в отчете "дочки" ГПБ.

Признаки обесценения этих вложений были выявлены в ходе проверки по данным на 31 декабря 2023 года.

САВ реализует проект Digitax - цифрового оператора tax free. Сервис предоставляет возможность оформить компенсацию НДС за покупки в России с помощью мобильного приложения или терминала самообслуживания.

"ЭТП ГПБ Консалтинг" приобрела 62,5% САВ на 1 млрд рублей в 2022 году, также внесла вклад в имущество компании еще на 1 млрд рублей. На 31 декабря 2023 года "дочке" ГПБ принадлежало 100% САВ (на 2,4 млрд рублей).

Чистый убыток САВ по РСБУ в 2023 году вырос на 17% - до 433 млн рублей, следует из отчета компании. Ее активы в 2023 году сократились на 41% - до 564 млн рублей.

"ЭТП ГПБ Консалтинг" является удостоверяющим центром. Компания выдает квалифицированные электронные подписи.

Активы "ЭТП ГПБ Консалтинг" по РСБУ в 2023 году снизились на 22% - до 4,2 млрд рублей. Компания в 2023 году получила 1,4 млрд рублей убытка против 0,3 млрд рублей прибыли в 2022 году.

Газпромбанк САВ ЭТП ГПБ Консалтинг
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