"ЛУКОЙЛ" в 2024 году увеличит инвестиции в геологоразведку на 30%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиции "ЛУКОЙЛа" в геологоразведочные работы в 2024 году планируются на уровне 47 млрд рублей, что на 30% выше 2023 года (примерно 36 млрд рублей). Об этом сказано в презентации, которую на коллегии Роснедр представил начальник департамента геологоразведочных работ "ЛУКОЙЛа" Александр Семянов.

По его словам, плановый объем поисково-разведочного бурения компании в 2024 году должен составить около 200 тысяч метров горных пород, что выше среднегодовых пропорций за прошедший пятилетний период. Успешность поисково-разведочного бурения составила 85%.

Представитель компании также отметил, что с 1995 года по 2023 год в результате ГРР компания получила прирост извлекаемых запасов в объеме 2,7 млрд тонн условного топлива по С1 и B1. Компания открыла 221 месторождение с запасами на 1 января 2024 года по BC1 + B2, C2: жидких углеводородов - 758 млн тонн, газа - 772 млрд куб. м.

"Компания на протяжении последних пяти лет поддерживает на достаточно высоком уровне успешное поисково-разведочное бурение, сохраняет, несмотря на непростые годы, значительные объемы сейсморазведочных работ и поисково-разведочного бурение", - подчеркнул Семянов.

Он также отметил, что в 2019-2023 годах у "ЛУКОЙЛА" "отмечался устойчивый рост общего лицензионного фонда, что отражает стремление компании по развитию сырьевой базы нефтегазодобычи в Российской Федерации".