Первые три международных личных фонда "прописались" в САР в Калининградской области

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Три международных личных фонда стали резидентами специального административного района (САР) на острове Октябрьский в Калининграде, свидетельствуют данные АО "Корпорация развития Калининградской области".

Согласно им, в реестр участников САР 4 апреля были включены международные личные фонды "М1", "М2", "М3". Подробности в реестре не приводятся.

Россияне весной 2022 года получили возможность создавать для управления активами личные фонды, в том числе на территории САР – международные личные фонды. В первом случае минимальный взнос в них – от 100 млн рублей, во втором – оценочная стоимость активов должна составлять не менее 5 млрд рублей. Международные личные фонды в САР могут создаваться в порядке редомициляции ("переезда" личного фонда из иностранной юрисдикции) или учреждения на территории САР нового (инкорпорация).

"Обычные" личные фонды в России уже регистрировались. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", их в РФ насчитывается около трех десятков.