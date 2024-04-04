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В "Уралхиме" сменится финансовый директор

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Игорь Буланцев с 5 апреля покидает пост директора по экономике и финансам ОХК "Уралхим".

Как сообщил "Интерфаксу" сам топ-менеджер, он планирует сосредоточиться на развитии собственных проектов.

Буланцев пришел в "Уралхим" в январе 2019 года. В компании он отвечал за работу блока корпоративных финансов, объединенного центра обслуживания и направления ИТ.

С 2016 по 2018 год Буланцев занимал пост старшего вице-президента Сбербанка, возглавляя инвестиционное подразделение Sberbank CIB. С 2009 по 2016 год он был председателем правления Нордеа банка в России, в 2003 -2009 годах – первым заместителем председателя правления ОргрэсБанка (в 2009 году переименован в Нордеа банк). Ранее Буланцев работал в Гута-банке и банке "Российский кредит".

В "Уралхиме" не стали комментировать кадровые изменения.

"Уралхим" был создан в 2007 году на базе химических активов, подконтрольных Дмитрию Мазепину. В составе холдинга – заводы в Воскресенске (Московская область), Кирово-Чепецке (Кировская область), два предприятия в Пермском крае. В группу "Уралхим" также входят один из ведущих мировых производителей хлористого калия – "Уралкалий" и крупный производитель аммиака "Тольяттиазот".

Уралхим Игорь Буланцев Уралкалий Тольяттиазот
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