Рубль слабо колеблется к доллару и юаню в ожидании новых торговых идей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань торгуются без ощутимой динамики на Московской бирже утром в пятницу, рубль пассивен на старте торгов в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,31 руб./$1 (+7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 0,42 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,2 коп. - до 12,72 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", валютный рынок сбалансирован на старте торгов в пятницу. Рубль лег в боковой дрейф на фоне уравновешенных негативных и позитивных факторов. С одной стороны, наблюдается отсутствие аппетита у глобальных инвесторов к риску, с другой - нефтяные котировки поднялись до уровней, которых не достигали с конца октября прошлого года. Поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать опасения разрастания конфликта на Ближнем Востоке, а также сигналы увеличения спроса на нефтепродукты в США. Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали снижение товарных запасов бензина в стране на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле на сумму 128,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам марта составило 107 млрд руб.

С учетом прогнозов, Минфин РФ с 5 апреля по 7 мая планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 235,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,2 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Это на 6,5 млрд руб. в день, или в 2,4 раза, больше, чем в период с 7 марта по 4 апреля.

Консолидированный бюджет РФ в январе-феврале 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 412,3 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Для сравнения: в январе-феврале 2023 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 6 трлн 132,6 млрд рублей (в текущем году он в 15 раз меньше).

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $91,03 за баррель, что на 0,42% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,81 за баррель, что на 0,25% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу вслед за рынком акций США наблюдается негативный настрой: японский Nikkei 225 ослабел на 1,99%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,90%, южнокорейский Kospi потерял 0,81%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,67%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшился на 1,85%. Биржи материкового Китая в пятницу закрыты по случаю праздника Цинмин - Дня почитания предков.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким снижением, падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным с марта 2023 года. Рынок акций, открывшийся ростом, развернулся вниз на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидает двух снижений ставки американским ЦБ в 2024 году. Он добавил, что прогресс в замедлении инфляции в США остановился, и вполне возможно, что Федрезерв вообще не будет смягчать денежно-кредитную политику в этом году, если такой тренд продолжится. "Если мы продолжим видеть, что прогресс отсутствует, я задумаюсь, нужно ли нам вообще снижать ставку", - сказал Кашкари, слова которого приводит Market Watch.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин, выступавший на мероприятии в Вирджинии, также дал понять, что не хотел бы спешить со смягчением политики. Между тем, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что данные последних двух месяцев не говорят о том, что попытки ФРС ослабить инфляцию провалились.