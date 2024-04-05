Прибыль Серовского завода ферросплавов группы ЧЭМК упала в 6,7 раза

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - АО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ, Свердловская область, входит в группу "Челябинского электрометаллургического комбината", ЧЭМК) в 2023 году сократило чистую прибыль в 6,7 раза по сравнению с показателем 2022 года - до 566,4 млн рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании по РСБУ.

Выручка снизилась на 23,5% - до 25,67 млрд рублей.

"На уменьшение выручки повлияло, в том числе, снижение цен на продукцию", - отмечается в отчете.

Рентабельность продаж в минувшем году составила 3,97%, тогда как в 2022 году - 37,99%.

Согласно материалам, в 2023 году предприятие произвело 203 487 тонн ферросплавов (снижение на 8,8% по сравнению с 2022 годом) при плане производства 224 806 тонн. В отчете отмечается, что 51,7% произведенной продукции предприятие реализует на внутреннем рынке, 48,3% - поставляет на экспорт.

Инвестиции в строительство и приобретение оборудования составили 1 млрд 82,59 млн рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2022 году.

Основные финансовые показатели АО "Серовский завод ферросплавов" (в тыс. рублей):

2023г 2022г Динамика Выручка 25 671 999 33 575 690 -23,5% Себестоимость 23 453 546 23 409 637 -0,2% Валовая прибыль 2 218 453 10 166 053 -4,6 раза Прибыль от продаж 979 192 9 244 591 -9,4 раза Прибыль до налогообложения 831 181 5 510 142 -6,6 раза Чистая прибыль 566 409 3 788 375 -6,7 раза

Кредиторская задолженность компании выросла с 1,49 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 2,63 млрд рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская - с 944,04 млн рублей до 1,34 млрд рублей.

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к основателю группы ЧЭМК Юрию Антипову, его супруге Людмиле и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций ЧЭМК, "Серовского завода ферросплавов" и "Кузнецких ферросплавов". Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

Согласно информации на сайте СЗФ, предприятие производит весь спектр хромистых и кремнистых ферросплавов. В его структуру входит четыре обособленных подразделения: Марсятское рудоуправление (Свердловская область), Сарановская шахта "Рудная" (Пермский край), горно-добывающее управление (Ямало-Ненецкий автономный округ) и представительство в Екатеринбурге.