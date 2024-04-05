Прибыль Серовского завода ферросплавов группы ЧЭМК упала в 6,7 раза
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - АО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ, Свердловская область, входит в группу "Челябинского электрометаллургического комбината", ЧЭМК) в 2023 году сократило чистую прибыль в 6,7 раза по сравнению с показателем 2022 года - до 566,4 млн рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании по РСБУ.
Выручка снизилась на 23,5% - до 25,67 млрд рублей.
"На уменьшение выручки повлияло, в том числе, снижение цен на продукцию", - отмечается в отчете.
Рентабельность продаж в минувшем году составила 3,97%, тогда как в 2022 году - 37,99%.
Согласно материалам, в 2023 году предприятие произвело 203 487 тонн ферросплавов (снижение на 8,8% по сравнению с 2022 годом) при плане производства 224 806 тонн. В отчете отмечается, что 51,7% произведенной продукции предприятие реализует на внутреннем рынке, 48,3% - поставляет на экспорт.
Инвестиции в строительство и приобретение оборудования составили 1 млрд 82,59 млн рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2022 году.
Основные финансовые показатели АО "Серовский завод ферросплавов" (в тыс. рублей):
|2023г
|2022г
|Динамика
|Выручка
|25 671 999
|33 575 690
|-23,5%
|Себестоимость
|23 453 546
|23 409 637
|-0,2%
|Валовая прибыль
|2 218 453
|10 166 053
|-4,6 раза
|Прибыль от продаж
|979 192
|9 244 591
|-9,4 раза
|Прибыль до налогообложения
|831 181
|5 510 142
|-6,6 раза
|Чистая прибыль
|566 409
|3 788 375
|-6,7 раза
Кредиторская задолженность компании выросла с 1,49 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 2,63 млрд рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская - с 944,04 млн рублей до 1,34 млрд рублей.
Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к основателю группы ЧЭМК Юрию Антипову, его супруге Людмиле и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций ЧЭМК, "Серовского завода ферросплавов" и "Кузнецких ферросплавов". Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.
Согласно информации на сайте СЗФ, предприятие производит весь спектр хромистых и кремнистых ферросплавов. В его структуру входит четыре обособленных подразделения: Марсятское рудоуправление (Свердловская область), Сарановская шахта "Рудная" (Пермский край), горно-добывающее управление (Ямало-Ненецкий автономный округ) и представительство в Екатеринбурге.