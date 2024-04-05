Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 08:43

Цены на нефть растут на усилении геополитической напряженности

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в пятницу на опасениях усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Как Brent, так и WTI обновили максимумы с конца октября по итогам предыдущих торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $90,91 за баррель, что на $0,26 (0,29%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,3 (1,5%), до $90,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,09 (0,1%), до $86,68 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,16 (1,4%), до $86,59 за баррель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании израильского кабинета безопасности в четверг, что страна "будет действовать в соответствии с основным принципом: кто бы ни причинял или планирует причинить вред нам, мы причиним вред ему".

Как сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники, страна уведомила Штаты, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по ней со своей территории.

Израиль сообщил США, что если Иран предпримет атаку со своей территории, это вызовет решительную реакцию Израиля и выведет нынешний конфликт на другой уровень, пишет Axios.

"Похоже, наиболее вероятным сценарием развития ситуации на Ближнем Востоке является дальнейшая эскалация конфликта, и мы считаем, что цены на нефть могут подняться еще выше в краткосрочной перспективе, если нынешний воинственный импульс сохранится", - отмечает аналитик Roth MKM Лео Мариани, слова которого приводит Market Watch.

Brent WTI Биньямин Нетаньяху Израиль Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром нефть" меняет структуру управления, в компании кадровые изменения

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

Глава структурного подразделения "Лукойла" арестован по обвинению в коррупции

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ

Суд 26 апреля рассмотрит заявление главы "Азбуки Вкуса" к кипрскому холдингу

"Норникель" завершил сплит акций, торги возобновятся 8 апреля

Комитет Думы по обороне одобрил доступ Казначейства к системе ГОЗ

Кредиторы Киви банка направили АСВ требования на сумму 24,3 млрд рублей

Кредиторы Киви банка направили АСВ требования на сумму 24,3 млрд рублей

Danone ликвидирует дочернюю компанию в Белоруссии

Экс-владельцы группы ЧЭМК обжаловали решение о передаче РФ ее заводов

Экс-владельцы группы ЧЭМК обжаловали решение о передаче РФ ее заводов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });