Цены на нефть растут на усилении геополитической напряженности

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в пятницу на опасениях усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Как Brent, так и WTI обновили максимумы с конца октября по итогам предыдущих торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $90,91 за баррель, что на $0,26 (0,29%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,3 (1,5%), до $90,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,09 (0,1%), до $86,68 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,16 (1,4%), до $86,59 за баррель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании израильского кабинета безопасности в четверг, что страна "будет действовать в соответствии с основным принципом: кто бы ни причинял или планирует причинить вред нам, мы причиним вред ему".

Как сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники, страна уведомила Штаты, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по ней со своей территории.

Израиль сообщил США, что если Иран предпримет атаку со своей территории, это вызовет решительную реакцию Израиля и выведет нынешний конфликт на другой уровень, пишет Axios.

"Похоже, наиболее вероятным сценарием развития ситуации на Ближнем Востоке является дальнейшая эскалация конфликта, и мы считаем, что цены на нефть могут подняться еще выше в краткосрочной перспективе, если нынешний воинственный импульс сохранится", - отмечает аналитик Roth MKM Лео Мариани, слова которого приводит Market Watch.