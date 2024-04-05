Brent подорожала до $91,47 за баррель

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост вечером в пятницу и могут снова вырасти по итогам недели.

К 18:07 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,82 (0,9%), до $91,47 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,73 (0,84%), до $87,32 за баррель.

Международный бенчмарк близок к тому, чтобы завершить ростом уже четвертую неделю подряд, североамериканский - вторую.

Поддержку котировкам на этой неделе оказывали геополитическая напряженность в нефтедобывающих регионах, усилия ОПЕК+ по ограничению предложения и оптимизм в отношении спроса на энергоносители, пишет Trading Economics.