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Аргентина заинтересовалась назальной формой "Спутника V"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Аргентина проявляет интерес к назальной форме вакцины против коронавируса "Спутник V" и другим российским разработкам для лечения и профилактики COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ по итогам переговоров министра Михаила Мурашко с главой министерства здравоохранения Аргентины Карлой Виссотти.

"Аргентинская сторона проявила интерес к передовым российским наработкам в сфере лечения и профилактики COVID-19, в том числе интраназальной форме вакцины "Спутник", клинические испытания которой уже начались", - говорится в сообщении министерства.

Также в ходе встречи обсуждалась эффективность "Спутника V" против штамма "омикрон".

Виссотти рассказала о ходе вакцинации населения Аргентины российским препаратом и отметила "имеющиеся в распоряжении аргентинских специалистов данные по безопасности и эффективности "Спутник V"", добавили в Минздраве РФ.

Кроме того, Мурашко сообщил о начале вакцинации в России подростков в возрасте от 12 до 17 лет, "отметив, что они хорошо переносят вакцину".

Также обсуждались возможности расширения сотрудничества стран в других областях медицины, таких как борьба с онкологическими заболеваниями, ревматология, посткоронавирусная реабилитация и совместная разработка новых лекарств.

Аргентина стала первым государством в Латинской Америке, одобрившим использование "Спутника V", а также первой страной в регионе, которая начала производство российской вакцины. Вакцинация российским препаратом началась в Аргентине 29 декабря 2020 года, а местное производство вакцины на базе Laboratorios Richmond стартовало в апреле 2021 года. В начале июля компания сообщила об изготовлении первой партии второго компонента российской вакцины в 153,4 тыс. доз.

В течение нескольких месяцев с начала прививочной кампании вакцина оставалась наиболее массово применяемой в стране. Также в начале декабря 2021 года Аргентина зарегистрировала однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". Кроме того, Республика стала одной из стран, в которых проводятся испытания комбинаций "Спутника V" с вакцинами других производителей – AstraZeneca, Sinopharm, Moderna.

Аргентина

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