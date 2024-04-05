РСПП предложил разрешить компаниям выкупить или погасить акции "потерянных" акционеров

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает вернуться к обсуждению идеи разрешить акционерным обществам (АО) выкупать акции у "пропавших" акционеров – длительное время не осуществляющих свои корпоративные права. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями союза к ежегодному съезду.

По словам источника, РСПП предлагает предоставить компаниям возможность "выкупить или погасить" акции владельцев, сведений о которых нет в реестре акционеров, либо бумаги тех владельцев, которые длительное время не выходят на связь с компанией. Сроки, по истечении которых связь с акционером будет считаться потерянной, в предложениях союза не называются, подчеркнул источник.

О наличии проблемы "потерянных" акционеров для эмитентов бизнес и чиновники говорили в последние годы неоднократно. Бизнес жаловался на траты на направление таким акционерам документации и дивидендов, которые в итоге возвращаются в компанию. Кроме того, небольшие АО из-за "молчунов" порой не могут принять ряд корпоративных решений, требующих повышенной явки акционеров на собрания.

Летом 2021 года Минэкономразвития опубликовало для общественного обсуждения законопроект, который позволял эмитентам сначала приостанавливать выплату дивидендов и направление документации тем акционерам, от которых они возвращались не менее двух лет подряд, а спустя три года после этого – выкупать у них акции по цене не ниже рыночной стоимости, определенной оценщиком. В проекте указывалось, что решение о выкупе будет приниматься на общем собрании акционеров, если "иное не предусмотрено уставом общества".

Однако в Госдуму этот законопроект был внесен в скорректированном варианте – без норм о праве АО выкупать акции у владельцев-"молчунов". Летом 2022 года документ был принят депутатами в первом чтении, но во втором не рассматривался до сих пор.

Съезд РСПП запланирован на 18 апреля.