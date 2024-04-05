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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Глава "Газпром нефти" видит среднюю цену на нефть в 2024 году в коридоре $80-100/барр.

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Средняя цена на нефть в 2024 году может сложиться в коридоре от $80 до $100 за баррель, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"В диапазоне от $80 до $100 за баррель – такой, скорее всего, будет цена в этом году. Но, опять же, она будет зависеть от большого количества факторов. На данный момент рынок сбалансирован, мы не видим дефицита нефти", - сказал журналистам Дюков.

Он назвал текущую цену на нефть справедливой, отметив некоторое влияние на нее ситуации на Ближнем Востоке.

Газпром нефть Александр Дюков нефть
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