Cosmos Hotel Group в 2023 году нарастила выручку в 2,4 раза - до 11,9 млрд рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российский гостиничный оператор из портфеля активов ПАО АФК "Система" - Cosmos Hotel Group (CHG) - в 2023 году нарастил выручку в 2,4 раза - до 11,9 млрд рублей, сообщила компания.

Показатель OIBDA составил 4,1 млрд рублей, увеличившись к 2022 году в 3,8 раза.

В числе факторов увеличения финансовых результатов CHG назвала рост внутреннего туризма, расширение целевой аудитории и спектра туристических сервисов, гибкую политику продаж, внедрение и контроль единых стандартов качества оказываемых услуг.

Номерной фонд CGH составил 10 тысяч единиц, это более чем в два раза больше, чем годом ранее.

В портфель CHG входят 37 отелей категорий от 3* (городские отели) до 5* (отели премиум-класса, в том числе и курортные комплексы) в 22 городах России.

По словам президента CHG Александра Биба, в 2024 году компания планирует дальнейшее развитие гостиничной сети "с усилением присутствия в сегментах управления, аренды и франчайзинга, в том числе для объектов с небольшим номерным фондом".