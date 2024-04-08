Агрохолдинг "Степь" в 2023 году увеличил выручку по МСФО на 27%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система") в 2023 году увеличил выручку по МСФО на 27% по сравнению с предшествующим годом – до рекордных 106,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба агрохолдинга.

Рост достигнут благодаря увеличению показателей по направлению агротрейдинг, рекордного валового сбора и увеличения реализации собственного урожая, а также роста производства молока за счет увеличения численности фуражного поголовья и повышения надоя на одну корову, поясняется в сообщении.

Так, объем реализации в сегменте агротрейдинг по итогам 2023 года достиг 2,8 млн тонн (рост в 1,6 раза к 2022 году). Одним из ключевых драйверов роста стало увеличение экспортных продаж. Холдинг в минувшем году отгрузил более 600 тыс. тонн нишевых культур.

Валовой сбор сельскохозяйственных культур превысил 2,1 млн тонн, что на 7,9% больше, чем годом ранее.

Производственные показатели молочного дивизиона демонстрируют рекордные результаты. Валовый надой составил около 180 тыс. тонн (рост на 20,4%).

Агрохолдинг "Степь" создан в 2014 году, занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельхозпродукции, а также сахарным и бакалейным трейдингом, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.