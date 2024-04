Концентрация мирового рынка акций выросла до максимума за несколько десятилетий

Фото: Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Концентрация глобального фондового рынка выросла до максимума за несколько десятилетий, пишет Financial Times.

Сейчас около 19,5% капитализации компаний индекса MSCI All Country World приходится на долю 10 акций с наибольшим весом в индексе. В расчет индикатора входят бумаги компаний 23 развитых стран и 24 развивающихся.

Для сравнения: в 2016 году на 10 акций с крупнейшим весом приходилось менее 9% в MSCI All Country World, на пике бума "доткомов" в 2000 году - 16,2%.

MSCI начала отслеживать эти данные в 1994 году.

Доля десятки лидеров в индексе MSCI World, который учитывает только развитые страны, в настоящее время составляет 21,7%, причем все лидеры являются американскими. В целом доля американских компаний в этом индикаторе близка к 71%.

В десятку, в частности, входят акции двух классов Alphabet Inc., материнской компании Google, а также бумаги остальных компаний "великолепной семерки" - Apple Inc., Microsoft Corp., Nvidia Corp., Amazon.com Inc., Alphabet Inc., Tesla и Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена).

В США на долю десяти крупнейших акций приходится 28,6% капитализации фондового рынка - это максимум с 1966 года, отмечают эксперты Кембриджского университета и Лондонской школы бизнеса. Для сравнения: в 1995 году этот показатель составлял 11,9%.

Рост концентрации фондового рынка может нести в себе риски для инвесторов, стремящихся к диверсификации активов за счет вложений в биржевые индексные фонды (ETF).

"При 71%-ной концентрации рынка в акциях компаний одной страны, инвестиции непропорционально подвержены макроэкономической ситуации в США и, прежде всего, настроениям американских инвесторов, - сказал FT аналитик VettaFi Тодд Розенблат. - Таким образом, вы не получаете той диверсификации, которой ожидали от инвестиций в ETF".