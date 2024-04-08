Группа "Сибантрацит" получила 30,8 млрд рублей годовой чистой прибыли

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Сибантрацит" в 2023 году получила 30,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, сообщается в отчетности предприятий компании.

Выручка группы составила 231,4 млрд рублей.

Консолидированную отчетность группа не публикует.

До середины ноября 2023 года предприятия группы составляли сибирский дивизион УК "Элси" (прежнее название нынешней УК "Эльга", подконтрольной Альберту Авдоляну и Александру Исаеву). В середине ноября "Элси" продала их ООО "Башкирский промышленный холдинг", которое с февраля переименовалось в ООО "Сибкапитал".

Разрез "Кузнецкий Южный" наряду со строящимся разрезом "Малиновский" (пока не ведет добычу и не генерирует денежный поток) вошли в состав дивизиона в сентябре 2023 года.

На официальном сайте "Сибантрацита" сообщается, что в 2022 году выручка группы составила 345,83 млрд рублей, однако не раскрывается, каким образом был подсчитан показатель. Согласно отчетности АО "Разрез Колыванский", выручка предприятия сократилась вдвое: со 147,7 млрд рублей в 2022 году до 76 млрд рублей в 2023 году. Чистая прибыль разреза снизилась с 14,2 млрд рублей в 2022 году до 147 млн рублей в 2023 году.

Вместе с тем, разрез ООО "Разрез Восточный" напротив увеличило выручку с 60 млрд рублей в 2022 году до 81 млрд рублей в 2023 году, однако сократило прибыль с 17 млрд рублей до 13 млрд рублей.

Основные финпоказатели добывающих активов группы "Сибирский антрацит" за 2023 год (в тысячах рублей)

Выручка Чистая прибыль (убыток) Разрез "Кийзасский" 65 271 471 16 701 198 Разрез "Колыванский" 75 883 513 417 161 Разрез "Восточный" 81 430 704 13 131 347 Разрез "Верхнетешский" 5 024 958 544 384 Разрез "Кузнецкий Южный" 3 791 998 (13 210)

В отчетности разреза "Восточный" сообщается, что в 2023 году (до 15 ноября) предприятие выплатило Авдоляну более 5,6 млрд рублей дивидендов.

По данным ЕГРЮЛ, по 25,5% "Сибкапитала" принадлежит совладельцу крупной российской инжиниринговой компании ООО "НИПИ НГ "Петон" Олегу Полякову и предпринимателю Алексею Фоменко. Еще по 20% компании владеет Ваник Ванунц (экс-совладелец ООО "Алмаз удобрения", которое ранее также входило в периметр активов Авдоляна) и Ольга Чаплыгина, 9% - у Аллы Зотовой. 100% "Сибкапитала" находится в залоге у Мособлбанка.

Группа "Сибантрацит" производит и экспортирует антрацит UHG и другие металлургические угли. В 2022 году предприятия группы добыли 24,55 млн тонн угля, данные за 2023 год группа не раскрывала, за исключением данных по разрезу "Верхнетешский", который в прошлом году добыл 1 млн тонн угля марки Т.