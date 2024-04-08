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Глава JPMorgan допустил повышение ставки ФРС до 8% или выше

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США может повысить процентные ставки до 8% или более из-за устойчивого инфляционного давления, стимулируемого в том числе дефицитом бюджета и военными конфликтами, полагает глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон.

В ежегодном письме акционерам банка он отметил, что факторами инфляции могут выступать "бюджетные расходы, ремилитаризация мира, реструктуризация глобальной торговли, потребность в капитале со стороны новой "зеленой" экономики и потенциальный рост стоимости энергоносителей в будущем (хотя на рынке газа сейчас избыток предложения, а в нефтяной отрасли много свободных мощностей) в связи с нехваткой необходимых инвестиций в инфраструктуру сектора".

Даймон также сказал, что вероятность "мягкой посадки" американской экономики намного ниже прогнозируемых рынком 70-80%.

JPMorgan Джейми Даймон США ФРС JPMorgan Chase
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