Бывший глава ФРБ Сент-Луиса ждет трех снижений ставки ФРС в 2024 году

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард ожидает трех снижений ключевой процентной ставки Федрезерва в текущем году на фоне устойчивости экономики и приближения инфляции к целевому значению в 2%.

"В настоящий момент, наверное, стоит принимать прогнозы руководства и слова председателя за чистую монету, - сказал он Bloomberg TV. - Они по-прежнему ждут трех снижений в этом году. Это базовый сценарий".

Обнародованный в марте прогноз членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) предусматривает три понижения ставки в 2024 году, на 25 базисных пунктов каждое. Однако участники рынка оценивают вероятность такого сценария менее чем в 50%.

Ранее два голосующих члена FOMC, Мэри Дейли из ФРБ Сан-Франциско и ее коллега из ФРБ Кливленда Лоретта Местер, заявили, что по-прежнему ждут трех уменьшений стоимости заимствований в этом году. Итоги следующего заседания Федрезерва станут известны 1 мая.

Буллард, покинувший руководство ФРС в 2023 году и занимающий пост декана школы бизнеса при Университете Пардью, проработал главой ФРБ Сент-Луиса 15 лет. В последний год в Федрезерве он выступал за ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции.