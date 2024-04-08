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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Доля юаня на торгах в РФ в марте достигла исторических максимумов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка РФ в марте достигла исторических максимумов – 53,0% после 46,6% в феврале и 39,6% после 32,5% в феврале соответственно. Об этом сообщается в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Доля "токсичных" валют на бирже снизилась до 46,4% с 52,8% в феврале.

ЦБ отмечает, что рост объема торгов на валютном внебиржевом рынке в марте по сравнению с февралем на 10,7% до 13,4 трлн рублей с 12,1 трлн рублей, произошел преимущественно за счет увеличения объемов торговли юанем. Доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов достигла 57,0%.

Чистые продажи 29 крупнейших российских компаний-экспортеров в марте 2024 года оставались на уровне января-февраля большую часть месяца, показав рост на последней неделе. По итогам месяца они составили $12,1 млрд, увеличившись на 16% относительно предыдущего месяца.

Среднедневные чистые продажи также выросли на 16% месяц к месяцу и составили $605 млн. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в январе 2024 года составило 91%, снизившись на 3 процентных пункта (п.п.) относительно декабря 2023 года

Крупнейшими продавцами валюты на биржевом рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) – основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. В марте объем их нетто-продаж валюты на "Московской бирже" практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, составив 413,2 млрд руб. (в феврале – 422,5 млрд руб.).

В марте спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке составил 564,8 млрд рублей, практически не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем (в феврале – 531,0 млрд рублей).

Одной из крупнейших категорий нетто-покупателей валюты на бирже оставались кредитные организации, не относящиеся к СЗКО. В марте объем их нетто-покупок снизился почти на треть, составив 244,6 млрд руб. (в феврале – 361,6 млрд руб.).

Объем нетто-покупок иностранной валюты со стороны населения в марте составил 155,5 млрд рублей (в феврале 2024 года – 103,2 млрд рублей, в марте 2023 г. – 148,3 млрд рублей).

На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 87,9 млрд рублей, а через крупнейшие банки – на 67,6 млрд рублей. На доллары США и евро пришлось 81% от объема покупок.

Дополнительное предложение на рынке в марте обеспечили продажи валюты Банком России, связанные с использованием средств ФНБ, в размере 145,8 млрд в рублевом эквиваленте.

В феврале на фоне снижения объемов как экспорта, так и импорта доля юаня в экспортной выручке уменьшилась до 30,2% (в январе - 40,7%), а в расчетах за импорт – до 32,3% (в январе – 38,5%). В стоимостном выражении в феврале экспортная выручка в юанях составила $9,3 млрд, расчеты за импорт в юанях – $7,1 млрд.

В феврале доля операций в рублях в экспортной выручке выросла на 8,6 п.п. до 41,6%, а в расчетах за импорт – на 6,9 п.п. до 38,1%.

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