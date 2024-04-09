Дума разрешила ЦБ привлекать НПФ для страхования своих сотрудников

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому средства пенсионного фонда Банка России можно будет использовать для дополнительного пенсионного обеспечения служащих регулятора с привлечением третьих лиц, в том числе негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Законопроект (№412057-8) был внесен в Госдуму в июле 2023 года группой депутатов.

Поправки вносятся в статью 89 закона о ЦБ. Сейчас в ней говорится, что совет директоров регулятора создает пенсионный фонд для дополнительного пенсионного обеспечения служащих Банка России, а также организует страхование жизни и медицинское страхование своих служащих. В новой версии говорится о том, что совет директоров организует дополнительное пенсионное обеспечение и личное страхование служащих Банка России.

Как отмечается в пояснительной записке, действующее регулирование не предполагает перечисление пенсионных взносов Банка России в НПФ в качестве их правомерного применения.

"Указанные обстоятельства явились предпосылками для разработки изменений, направленных на наделение Банка России правом на заключение договоров с НПФ и перечисление пенсионных взносов Банка России в НПФ. Проектируемые положения позволят совершенствовать систему льгот Банка России, поспособствуют эффективному разрешению задач привлечения и удержания персонала Банка России", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.