Американские депозитарные акции Ozon исключены из листинга на Nasdaq

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американские депозитарные акции Ozon с четверга исключены из обращения на американской бирже Nasdaq, сообщила компания.

Бумаги Ozon продолжают обращаться на Мосбирже и Международной бирже Астаны.

Ozon провел IPO на Nasdaq с параллельным листингом на Мосбирже в конце 2020 года.

Торги ADS Ozon на Nasdaq были приостановлены 28 февраля 2022 года на фоне событий на Украине, а 15 марта текущего года Nasdaq уведомила компанию о намерении провести делистинг ее ADS. Компания дважды обжаловала решение Nasdaq, но получила отказ на обе апелляции и запустила процедуру добровольного делистинга.

В конце октября Центробанк РФ зарегистрировал проспект депозитарных расписок на акции Ozon для получения первичного листинга на Мосбирже.