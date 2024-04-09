Глава Gunvor назвал справедливой цену нефти в $90 за баррель в нынешних условиях

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Цена нефти на уровне $90 за баррель является справедливой с учетом текущей динамики спроса и предложения, а также геополитической напряженности, считает гендиректор сырьевого трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист. Его цитирует Financial Times.

"$90 за баррель - хорошая цена для производителей", - сказал он на сырьевой конференции в Лозанне.

По его оченке, картина нефтяного рынка является довольно конструктивной, рынок более сбалансирован, чем многие прогнозировали два месяца назад.

"Мы вступаем в сезон пикового спроса, и ОПЕК проделывает отличную работу, ограничивая добычу ровно в той мере, в которой нужно для поддержания рыночной напряженности, - отметил глава Gunvor. - Однако свободные добывающие мощности сохраняются, и они могут быть задействованы в любое время".

К 18:50 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (0,54%), до $89,89 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,69 (0,8%), до $85,74 за баррель.