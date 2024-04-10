Котировки Brent развернулись к росту и торгуются у $90 за баррель

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти восстанавливаются днем в среду после снижения днем ранее, инвесторы ждут данных о запасах энергоносителей в США.

К 14:29 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,56 (0,63%), до $89,98 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,56 (0,66%), до $85,79 за баррель.

Во вторник Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 1,4%.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 5 апреля, увеличились на 3,034 млн баррелей.

Минэнерго раскроет свои данные позднее в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что они укажут на рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также на сокращение резервов бензина на 1,4 млн баррелей и дистиллятов - на аналогичную величину.

Давление на нефтяные котировки также оказывает оптимизм трейдеров в отношении возможного перемирия Израиля с ХАМАС. В Иерусалиме заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опровергает.

"Запасы нефти в США выросли, и в сочетании с продолжающимися дипломатическими усилиями Израиля и ХАМАС это давит на цены на нефть", - отметила старший аналитик Hargreaves Lansdown Софи Лунд-Йейтс.