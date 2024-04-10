Дума рекомендовала ЦБ снизить закредитованность россиян и поддержать МСП

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду заслушала отчет Центрального банка за 2023 год и рекомендовала регулятору принять меры по ограничению чрезмерной закредитованности граждан, проводить просветительскую работу среди субъектов МСП по выходу на российский рынок капитала.

Согласно одобренному на заседании Госдумы в среду постановлению, парламент рекомендует ЦБ принимать меры по обеспечению стабильности финансового рынка РФ, не допускать образования структурных дисбалансов на финансовом рынке, в том числе на ипотечном рынке и рынке потребительского кредитования, принимать меры по ограничению чрезмерной закредитованности граждан.

"Способствовать выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на российский рынок капитала и поддержанию инвестиционной активности в секторе малого и среднего предпринимательства, проводить просветительскую деятельность в данном секторе", - говорится в рекомендациях депутатов регулятору.

Депутаты также предлагают ЦБ разработать механизмы поддержки первичного размещения акций российских компаний, которые работают в приоритетных высокотехнологичных направлениях; проводить мониторинг инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и принимать необходимые меры по повышению эффективности их использования, включая разработку порядка оформления кредитных каникул один раз в пять лет на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории.