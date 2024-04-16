Клепач предупредил о последствиях повышения для нефтяников налога на прибыль на 5 п.п.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль потребует дополнительных инвестиционных стимулов, считает главный экономист "ВЭБ.РФ", председатель попечительского совета АНО "Институт Внешэкономбанка" Андрей Клепач. Он высказал это мнение на Национальном нефтегазовом форуме.

По его мнению, та модель налогообложения и ценообразования, которая сейчас сложилась, не сможет быть устойчивой в долгосрочной перспективе для освоения новых месторождений с другими условиями добычи для газа, нефти, малых месторождений.

"То есть мы перешли от экспортных пошлин на НДПИ, создали достаточно сложную систему возвратного акциза, который гоняют туда-сюда по два с лишним, почти три триллиона рублей в год. Но как дальше будет работать? Тем более сейчас начинается обсуждение, и так или иначе, видимо, будет принято решение о повышении налога на прибыль", - сказал он.

"Если это будет плюс 5 процентных пунктов к 20%, это примерно для всей экономики будет дополнительно от 1,5 до 1,9 трлн рублей. Но, учитывая, что почти пятая часть прибыли, даже больше, это нефтегазовый комплекс, соответственно, нагрузка вырастет на 300 млрд рублей в год или больше. Но тогда встанет вопрос, который, как я понимаю, рассматривает РСПП, для тех компаний, которые инвестируют, должна быть инвестиционная льгота. И надо поэтому вырабатывать ее механизм, обосновывать ее размеры", - отметил Клепач.

"Понятно, что повышение налогов в чем-то необходимость в условиях повышенных и оборонных, и социальных расходов, но нужны дополнительные условия для поддержки инвестиций, особенно в долгосрочных проектах, с тем, чтобы эффективная ставка налогообложения здесь, во всяком случае, существенно не повышалась", - подчеркнул главный экономист "ВЭБ.РФ".