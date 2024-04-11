Инфляция в Китае в марте замедлилась до 0,1%, слабее прогнозов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в марте выросли всего на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 0,4%.

В феврале цены выросли на 0,7%. Рост был зафиксирован впервые за полгода и стал максимальным за 11 месяцев.

Относительно предыдущего месяца индекс CPI в марте упал на 1% вместо ожидавшегося сокращения на 0,5%. В феврале помесячный рост индикатора составлял 1%.

Цены на продукты питания в Китае в марте упали на 2,7%, снижение отмечено по итогам девятого месяца подряд. Непродовольственные товары подорожали в прошлом месяце на 0,7%, в том числе одежда - на 1,6%.

Стоимость жилья повысилась на 0,2%, медицинских услуг - на 1,5%, образовательных - на 1,8%, транспортных - уменьшилась на 1,3%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей выросли в марте на 0,6% после подъема на максимальные с января 2022 года 1,2% в феврале.

Тем временем цены производителей (индекс PPI) в Китае в марте упали на 2,8% в годовом выражении (-2,8% в феврале). Снижение отмечено по итогам 18-го месяца подряд.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI в марте опустился на 0,1% после снижения на 0,2% в феврале.