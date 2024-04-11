"Воды Рычал-Су" в 2023 году сократили чистую прибыль на 18%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - АО "Воды Рычал-Су" (Дагестан), крупный производитель минеральный воды, в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 260,884 млн рублей, что на 17,7% меньше по сравнению с 2022 годом, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 29,2%, до 3,261 млрд рублей, себестоимость продаж - на 21,3%, до 2,327 млрд рублей. Валовая прибыль составила 933,993 млн рублей (рост в 1,5 раза).

Прибыль от продаж сократилась на 21,4%, до 469,027 млн рублей. При этом прочие доходы сложились в размере 257,338 млн рублей (рост в 4,2 раза), прочие расходы - 350,212 млн рублей (рост в 1,7 раза). В результате прибыль до налогообложения уменьшилась на 17,7%, до 326,106 млн рублей.

Кредиторская задолженность АО увеличилась с 236,051 млн рублей на 31 декабря 2022 года до 861,241 млн рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская - с 437,525 млн рублей до 803,501 млн рублей.

Как сообщалось, "Воды Рычал-Су" в 2023 году произвели 129,852 млн бутылок минеральной воды (0,5 литра), что на 15,8% превысило показатель 2022 года. В 2024 году на заводе планируется увеличить объемы производства на 2%.

"Рычал-Су" - крупное предприятие по производству минеральной воды. Производственный комплекс, построенный в 2001 году вблизи природного источника, расположен на территории заповедника в горах Дагестана. Розлив и упаковка продукции происходит на месте.